Meines Pastorin Kettler geht ohne richtiges „Tschüss!“

Pastorin Julia Kettler zieht es nach acht Jahren in der Meiner St.-Stephani-Kirche in zwei kleine Landgemeinden bei Göttingen.

Pastorin Julia Kettler verlässt die Meiner St.-Stephani-Gemeinde zum Monatsende. Verabschiedet wird die Theologin am Sonntag mit einem Online-Gottesdienst. „Die Abschiedsfeier mit Entpflichtung durch Superintendentin Sylvia Pfannschmidt wird zur Gottesdienst-Zeit um 15 Uhr auf Youtube eingestellt“, sagt Kettler. „Es wäre schöner gewesen, hätte ich mich persönlich verabschieden können.“ Sie freue sich über jede Begegnung im Supermarkt, um wenigstens noch ein paar Worte wechseln zu können, sagte die 37-Jährige. „Sonst kann ich gar nicht richtig tschüss sagen.“

Natürlich freut sie sich auf ihre neue Aufgabe in einer kleinen Landgemeinde bei Göttingen. Zu ihrer künftigen Kirche in Reinhausen gehört eine zweite Gemeinde im Nachbardorf. Zusammen sind es 1300 Gläubige, für die Kettler zuständig ist. In Meine, seit einiger Zeit um Grassel ergänzt, sind es mehr als 4000. Die zweifache Mutter steckt mit der künftigen Dreiviertelstelle beruflich bewusst etwas zurück, um sich mehr um ihre fünf und sieben Jahre alten Kinder kümmern zu können. Ehemann Christian Julix will sich zudem beruflich neu orientieren. Kettlers Eltern wohnen in der Nähe.

Dennoch kann Kettler etwas Wehmut über ihren Abschied nicht verbergen. Meine war ihre erste Stelle nach dem Vikariat, hier wurde sie 2012 ordiniert. Schmunzelnd erzählt sie, mit welchem „Respekt“ sie vor „all die pubertierenden Jugendlichen im Konfirmandenunterricht“ getreten sei. Die Unsicherheit ist längst einer heiteren Souveränität gewichen. Sie hat gelernt, eine Gemeinde mit vielen Gruppen und Interessen zu leiten, gewann Routine, weiß längst: „Ich muss mich gar nicht aufregen.“

Vermissen wird sie die gelebte Ökumene mit der katholischen St.-Andreas-Gemeinde. „Als Pfarrer Willy Manzanza dort neu war, kam er gleich zu Besuch.“ Wie passend: Die Katholiken brachten die Kettlers in ihrem Gemeindehaus unter, als sie 2012 neu in Meine waren und das evangelische Pfarrhaus bereits an Pastor Jürgen Holly vergeben war. „Wir haben viele Gottesdienste miteinander gemacht, auch Schulgottesdienste und zuletzt die Andacht zum Volkstrauertag 2020 unter Corona-Bedingungen“, erzählt Kettler. „Es war ein richtig gutes Miteinander, das ich vorher so nicht kannte.“

Zudem sei St. Stephani breit musikalisch aufgestellt. Davon profitiere die ganze Gemeindearbeit. Kettler weiß schon jetzt, dass sie in Reinhausen ohne Kinder- und Jugendchor auskommen muss. Selbst der Alltag wird sich ändern: „Hier in Meine gehe ich 500 Meter zum nächsten Supermarkt. Der ist künftig ein ganzes Stück weiter weg.“

Aber nun hat sich Kettler zum Neustart entschlossen. Donnerstag bereits kommt der Umzugswagen. Für den Online-Gottesdienst sind die meisten Filmaufnahmen bereits „im Kasten“. Sonnabend werden die formellen Szenen mit Entpflichtung und Segen in Anwesenheit von vier Kirchenvorstandsmitgliedern in der Kirche aufgezeichnet. „Dass es so laufen muss, ist schon schade“, bedauert Kettler. Aber wer, wenn nicht eine Pastorin, sollte nach vorne schauen. Sie hat sich vorgenommen, die Kontakte zu Meine zu pflegen: „Zum nächsten Gemeindefest werde ich als Gast vorbeikommen.“

Die Gemeinde hat sich derweil bereits auf die Suche gemacht nach einer neuen Pastorin. Insgesamt sind 1,5 Stellen ausgeschrieben für zwei Einzelbewerber oder ein Pastoren-Paar. Die Meiner sind diesmal an der Reihe, ihren eigenen Favoriten auszuwählen. Das geschieht immer im Wechsel mit der Landeskirche. Pastorin Renata Pautsch aus Adenbüttel und Rethen arbeitet zurzeit in der Meiner Kirche mit und übernimmt auch die Vakanzvertretung.