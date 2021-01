Überholmanöver: 38-Jähriger nach Unfall bei Wesendorf verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag auf der K 7 bei Wesendorf gekommen, bei dem ein 38-Jähriger verletzt wurde. Gegen 14.20 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Passat in Richtung Gifhorn, als er auf Höhe der Mülldeponie ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Dabei wurde der Mann jedoch von einer Frau, die ebenfalls überholte, abgedrängt. Der 38-Jährige fuhr nach rechts auf den Randstreifen und schrammte an einem Baum vorbei in die Böschung neben dem Radweg.

Der Wagen wurde dabei total beschädigt. In ersten Meldungen war noch von einer eingeklemmten Person die Rede. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes gelangte der Mann bereits auf den Beifahrersitz. Er war ansprechbar, kam in den Rettungswagen und wurde vom Notarzt von Christoph 19 aus Uelzen versorgt. Im Einsatz waren 42 Feuerwehrleute aus Wesendorf, Wahrenholz und Groß Oesingen mit Einsatzleiter Florian Schilling, die die Unfallstelle absicherten und die Batterie abklemmten. Die K7 war rund eine Stunde voll gesperrt.

