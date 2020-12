Rat Meinersen kürzt Straßenausbaubeiträge

Was banal nach „business as usual“ klingt, ist in Corona-Zeiten eine gute Nachricht: Wer von Meinersens Nachtragshaushalt 2020 pandemiebedingte Horrorzahlen befürchtet hätte, durfte am Donnerstagabend im Gemeinderat aufatmen. Große Einbrüche in dem 8,9-Millionen-Euro-Etat sind ausgeblieben. Meinersens Gewerbesteuer sprudelt kräftiger als in den Vorjahren, so dass die Gemeinde auf den Schutzschirm von Bund und Land nicht angewiesen ist. Was das einstimmig angepasste Budget verarbeitet, sind die Komplikationen beim Bau der Okerbrücke. Die ersten 460.000 Euro Mehrkosten sind als Investition verbucht. Erhoffte Zuschüsse sind dagegen noch nicht nachzutragen. Auffällig: Für einen umstrittenen Windpark Seershausen, dessentwegen die Samtgemeinde das Raumordnungsprogramm des Regionalverbands vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg beklagt, sind zusätzlich 20.000 Euro vorgesehen.

Stichwort Gewerbe: Das Gewerbegebiet Dieckhorster Straße ist nach Mitteilung von Gemeindedirektor Steffen Weichsler mittlerweile so dicht bebaut, dass es als Ortslage gelten darf. Das ist wichtig, um endlich Tempo 50 durchzusetzen. Tempo 70 beantragte die SPD-Fraktion für die Bundesstraße 214 vom Ortsausgang Ohof bis zum Sägewerk. Ziel des Rates ist es, dass sich die Gemeindeverwaltung damit bei der Landesstraßenbauverwaltung durchsetzt. Anlass seien Verkehrsrisiken durch die Einfahrt zum Sägewerk selbst sowie zu dem Hofladen eines landwirtschaftlichen Anwesens. Am Bahnhof Ohof soll ein Radweg an entlang der Kreisstraße entstehen. Eine Freiluftbühne ermöglicht Meinersen Kultur in größerem Rahmen Auf Samtgemeinde-Linie blieb der Rat bei den Straßenausbaubeiträgen. Die einstimmig beschlossene Satzung deckelt die Höchstbeiträge der Anlieger auf 60 Prozent. Rabatte bei Eckgrundstücken gewährt Meinersen auf die gesamte Grundstücksfläche, die Verwaltung hatte ein Limit bei 1200 Quadratmetern setzen wollen. Zinsgünstige Ratenzahlungen über 20 Jahre („Verrentungen") sollen bereits ab 2000 Euro Beitragshöhe möglich sein, nicht erst ab 5000 Euro. Aufgeschlossen zeigte sich der Rat für eine Idee des Kulturvereins. Der bislang sporadisch bespielte Rathauspark hat sich nach Darstellung des Vorsitzenden Karl-Heinz Hornbostel im Corona-Jahr als Freiluft-Standort so bewährt, dass ihn die Veranstalter öfter nutzen möchten. Dafür sei aber eine feste Bühne erforderlich. Sonst seien Auf- und Abbau zu aufwendig. Freiluftveranstaltungen ermöglichten hochwertige Veranstaltungen mit mehr Publikum bei gleichzeitig bezahlbaren Eintrittspreisen, warb Hornbostel. Außerdem könne die Kirche die Bühne nutzen. 8000 Euro für Material erbittet der Verein für einen Architektenentwurf. Die Montage könne größtenteils in Eigenleistung erfolgen. Vorher schaut sich der Vorstand den Standort noch einmal zusammen mit dem Kulturausschuss des Rates an.