Teichgut-Besitzer spricht von drohender Enteignung

Das Teichgut besteht mit seiner Teichanlage seit 1908. Es ist eine künstlich angelegte Teichanlage der niedersächsischen Landwirtschaftskammer. Die damals 110 ha große Wasserfläche galt als Versuch, Ödland und Moorlandschaft nutzbar zu machen. Seit 1919 ist es in Besitz der Familie Nabein. Mit den Jahren und der Landschaftsentwicklung sei die Wasserfläche auf 55 Hektar verringert worden. Der Rest des 130 Hektar großen Gutes wurde zu Wald, Wiese und Acker umgewandelt, heißt es auf der Internetseite des Teichguts. .

Gifhorn. Der Umweltausschuss des Landkreises berät am Mittwoch über die Landschaftsschutzverordnung für das Teichgut bei Groß Oesingen.

Der Herbstwind fegt über die Wasseroberfläche. Der Graureiher, der am Rand des Teichs entlang stakt, lässt sich nicht stören. Nach Nahrung steht ihm vielmehr der Sinn – und sein Tisch ist reich gedeckt. Doch das Naturidyll am Teichgut zwischen Groß Oesingen und Wahrenholz trügt. Seit Jahren schwelt ein Streit zwischen dem Landkreis Gifhorn und dem Fischwirt Werner Nabein. Seit 1919 ist das Teichgut in Besitz seiner Familie.

FFH-Gebiet Teichgut soll Landschaftsschutzgebiet werden Nun soll es bis zum Jahreswechsel endgültig zum Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Nachdem das Thema bereits Anfang September auf der Tagesordnung des Umweltausschusses des Kreistags gestanden hatte, dann aber abgesetzt wurde, wollen die Kreistagsabgeordneten am Mittwoch, 18. November, nun über den Vorschlag der Verwaltung beraten. Den endgültigen Beschluss trifft der Kreistag im Dezember. Im September hieß es, es sollten noch Gespräche mit dem Betreiber und dem Land Niedersachsen geführt werden. Hinter dem Zeitdruck steht vor allem die EU, die mit Strafzahlungen droht, wenn Flora-Fauna-Habitat-(FFH)-Gebiete nicht unter Schutz gestellt werden. Teichgut ist so ein FFH-Gebiet. Das Bemühen reicht zurück bis 2013. Laut Landkreis sei die Landschaftsschutzverordnung jetzt beschlussreif. Kreisrat Rolfs Amelsberg beantworte die Fragen nach erneuten Gesprächen mit Land und Betreiber lediglich mit Ja und verwies auf die Sitzung des Umweltausschusses. Zurück wies er die Darstellung, dass die Ausweisung zum Landschaftsschutzgebiet einer Enteignung des Betreiber der Fischwirtschaft gleich komme. Werner Nabein dazu: „Für mich ist es wie eine Enteignung.“ Er dürfe die Teiche nur noch extensiv bewirtschaften. Eine Pflegevereinbarung und damit eine Klarheit über die Ausgleichszahlungen gebe es noch immer nicht. Die Kreisverwaltung hatte zunächst versucht, für die extensive Karpfenteichwirtschaft einen ähnlichen Erschwernisausgleich herbeizuführen, wie es ihn für extensive Grünland- und naturnahe Waldwirtschaft gibt. Das lehnten laut Landkreis sowohl das Landwirtschaftsministerium und auch das niedersächsische Umweltministerium ab. Im April griff das Umweltministerium den Gedanken des Landesfischereiverbandes auf, eine Pflegevereinbarung zu treffen und bat den Landkreis Gifhorn um einen entsprechenden Entwurf und um die Ermittlung von Kosten. Betreiber droht, die Teiche trocken fallen zu lassen Der Anwalt des Fischwirts hat in der öffentlichen Auslegung einen „24-Seiten-Kommentar von Kritikpunkten eingereicht, die jedoch ausnahmslos zu widerlegen oder aber nicht zielführend sind, da die Sicherung durch Schutzverordnung gesetzlich vorgegeben und nicht mehr aufschiebbar ist“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Allerdings stellt auch der Landkreis klar: „Über einen finanziellen Ausgleich wird gesondert zu verhandeln sein.“ Die Nutzungseinschränkung löse grundsätzlich eine Entschädigungspflicht des Landes Niedersachsen aus, deren Höhe aber aktuell nicht feststehe. Würde eine vom Land finanzierte Pflegevereinbarung zustande kommen, müsste unter Umständen über eine Entschädigung nicht mehr entschieden werden. „Ich kaufe doch auch kein Auto und verhandele den Preis später“, so Nabein. Wenn das nicht geregelt sei, lasse er die Teiche trocken fallen.