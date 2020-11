Parsau und Rühen haben abgesagt, Tülau will definitiv dazugehören – und auch die Gemeinde Brome musste sich bei ihrer jüngsten Ratssitzung damit befassen, ob sie Entwicklungszone im länderübergreifenden Biosphärenreservat Drömling werden will. Die Antwort fiel knapp aus: die Mehrheit lehnt eine Teilnahme ab.

Der Drömling erstreckt sich größtenteils über das Land Sachsen-Anhalt, der Rest über niedersächsisches Gebiet. Kommunen konnten sich bis vor kurzem überlegen, ob sie sich als sogenannte Entwicklungszone aufnehmen lassen wollen, um sich mithilfe von Fördergeldern wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Denkbar ist beispielsweise, die Vermarktung regionaler Produkte anzukurbeln.

Nach Fristende am 1. November besteht erst nach 15 Jahren die Chance, sich erneut zu bewerben

Weil es in Niedersachsen bisher vergleichsweise wenig Entwicklungszonen gibt, waren Kommunen aufgerufen, sich mit einer Teilnahme zu beschäftigen. Bis 1. November hatten sie Zeit dafür, bis dahin musste ein Antrag beim niedersächsischen Umweltministerium auf Aufnahme abgegeben werden. Laut dem Landkreis Gifhorn gibt es erst wieder in 10 bis 15 Jahren die Chance, sich zu bewerben. So diskutierte auch der Rat der Gemeinde Brome vier Tage vor Ablauf der Frist über das Für und Wider.

Während Astrid Leibach von den Grünen dafür appellierte, dass Brome als Entwicklungszone die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen und die Chance nicht verstreichen lassen sollte, war Karl Adolf Müller (FWG) strikt dagegen, weil die vorgesehenen Bereiche Flächen von Grundeigentümern betreffen würden und er jagdliche und andere Beeinträchtigungen fürchtet. Auch Bürgermeister Gerhard Borchert (CDU) machte sich Sorgen über mögliche Auflagen, auch wenn im Eckpunktepapier von keinen Einschränkungen für die Landwirtschaft im Bereich der Entwicklungszone die Rede sei. Er zeigte sich skeptisch: „Es ist selten, dass man ein Geschenk bekommt ohne Gegenleistung. Wenn wir drin sind, obliegt nichts mehr der Hoheit des Fleckens Brome, sondern ist EU-Sache oder die einer nationalen Behörde.“ Zustimmung gab es von Fraktionskollege Ulrich Dörrheide: „Ich warne davor, dass wir uns noch handlungsfähiger machen als jetzt schon.“ Mit acht Nein-Stimmen und einer Enthaltung bei sechs Ja-Stimmen wurde der Antrag der Grünen schließlich mehrheitlich abgelehnt.

Nach 2. Abschnitt im Baugebiet „Mittelfeld“ folgt bald „Altendorfer Kirchsteig“

Unter dem Titel „Altendorfer Kirchsteig“ soll auf einer derzeit praktisch noch als Ackerland genutzten Fläche ein Baugebiet entstehen. Der Bedarf ist da, wo schon für die Mehrheit der Bauplätze im zweiten Abschnitt des Baugebiets Mittelfeld Kaufverträge vorliegen. Für die Aufstellung eines Bebauungsplans wurde bei einer Gegenstimme von Rita Lange (SPD) mehrheitlich gestimmt. Jürgen Bammel (FWG) regte an, zuzusehen, dass dort binnen fünf Jahren gebaut wird – „nicht, dass damit spekuliert wird.“ Das Baugebiet soll Borchert zufolge mit Blick auf die bestehende Obstbaumwiese einen großen ökologischen Charakter haben, die Grundstücke dürften großzügig ausfallen. Bis der B-Plan durch ist, kann minimum ein Jahr vergehen. Erst dann startet die Vermarktung.