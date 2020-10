Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Vormittag gegen 10.15 Uhr auf der K114 zwischen Dragenkreuzung und dem Dannenbütteler Weg.

Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Rettungskräfte fuhr ein 81-jähriger Gifhorner fuhr mit seinem Wagen in Richtung Dragenkreuzung, als sein Auto in der leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahn geriet. Dort rammte er den VW eines Ehepaares aus dem Kreis Gifhorn. Der VW schleuderte mit Überschlag in den tieferliegenden Graben.

Alle drei Autoinsassen kamen ins Klinikum, an den Autos entstand jeweils Totalschaden.

Die K 114 war rund eine Stunde voll gesperrt.