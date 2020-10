29-Jähriger stirbt bei Unfall auf der K 123 bei Wunderbüttel

Wunderbüttel. Ein Autofahrer ist auf der Kreisstraße 123 bei einem Unfall gestorben. Am späten Dienstagabend kam er von der Straße ab und rammte einen Baum.

Ein 29 Jahre alter Mann ist am späten Dienstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er kam mit seinem Wagen von der Kreisstraße 123 ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei mitteilt.

29-Jähriger wird nach Kollision mit Baum aus Wagen geschleudert

Gegen 23.10 Uhr fuhr der Mann in seinem Wagen auf der K 123 von Emmen in Richtung Wunderbüttel. Aus bisher nicht geklärter Ursache, kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der 29-Jährige durch eine Scheibe des Wagens geschleudert wurde.

Die Verletzungen, die er dabei erlitt, waren so schwer, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Das Auto fing bei dem Unfall Feuer und musste gelöscht werden.

Die Kommentarfunktion für diesen Artikel ist deaktiviert.