Das Gifhorner Altstadtfestchen am Kultbahnhof

Gelungener Auftakt: Zum Altstadtfestchen am Gifhorner Kultbahnhof kamen am Freitagabend rund 200 Gäste. Zum Auftakt spielten die Bands The Plagiats, Kings Call und Final Impact.

Foto: Dirk Kühn