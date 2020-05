Die Polizei Gifhorn sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Herzog-Friedrich-Straße geben können.

Gifhorn. Ein VW, der an der Herzog-Friedrich-Straße geparkt war, wurde am Montagvormittag beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher.

Auto in Gifhorn beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 18. Mai, wurde zwischen 10.30 und 11.40 Uhr ein blauer VW Passat beschädigt, der auf dem Parkplatz in der Herzog-Franz-Straße 4 geparkt war. Dabei entstand im Bereich der Fahrertür des VW ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, der Unfallverursacher entfernte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dieser Verkehrsunfallflucht. Wer hat zum besagten Zeitpunkt ebenfalls auf diesem Parkplatz geparkt und gesehen, welches Auto diesen Schaden verursacht hat? Wer Hinweise zum Auto, zum Kennzeichen oder zu der Person geben kann, wird gebeten, sich unter (05371) 980411 bei der Polizei Gifhorn zu melden.