Unbekannte sprühen Graffiti in Leiferde

Ab Mitte März wurden in der Ortslage Leiferde vermehrt Graffitis gesprüht, darunter an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Bushaltestellen und Verkehrseinrichtungen, aber auch an privaten Gebäuden sowie Versorgungsanlagen/-einrichtungen. Der oder die unbekannten Täter sprühten diverse Wörter, Namen und Buchstaben. Der Polizei sind bislang elf Taten bekannt. Wer kann der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 sachdienliche Hinweise geben?

