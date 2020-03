Polizei registriert zwei Unfallfluchten in Gifhorn

Gifhorn. Am Donnerstag schrammte ein unbekannter Wagen an einem VW entlang, zudem wurde ein Mercedes-Außenspiegel zerstört.

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten haben sich am vergangenen Donnerstag in Gifhorn ereignet. Zwischen 10 und 13.30 Uhr schrammte laut Polizei ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren an einem VW Caddy entlang, der am Fahrbahnrand der Straße Im Wiesengrund stand und beschädigte dabei die gesamte Fahrerseite nicht unerheblich. Zwischen 19 und 19.30 Uhr kam es auf der Winkeler Straße zu einer weiteren Unfallflucht. Durch einen vorbeifahrenden PKW wurde der linke Außenspiegel eines dort geparkten schwarzen Mercedes zerstört. Auch bei dem flüchtigen Fahrzeug, vermutlich ein anthrazitfarbener Daimler Benz GL, M oder R-Klasse, wurde der Außenspiegel rechts beschädigt. Wer Angaben zu den Unfällen oder zu den flüchtigen Fahrzeugen machen kann, möge dies bitte der Polizei in Gifhorn, (05371) 9800, mitteilen.