Stolpersteine erinnern an NS-Opfer

„Sichtbar und nachhaltig“, so will die Stadt Gifhorn an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Dafür könnte sie sich einem bundesweit etablierten Gedenkprojekt anschließen. Nach einem Konzept der Stiftung des Kölner Künstlers Gunter Demnig gibt es Deutschland und in Europa bereits mehr als 75.000 Mahnmale in der Form sogenannter Stolpersteine. Ob das auch ein angemessener Gedenkansatz für Gifhorn sein könnte, wird erstmals am...