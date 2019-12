Gebühren für Straßenreinigung sollen gerechter berechnet werden

Der Betriebsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am Montag einem neuen Berechnungsmodell zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Folgt der Rat in der nächsten Woche dieser Empfehlung werden für alle Grundstücke im Stadtgebiet die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst neu berechnet. Nicht betroffen sind bis auf wenige Straßenzüge wie zum Beispiel die Hauptstraße in Kästorf die...