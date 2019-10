Waldkita in Barwedel – jetzt fehlt nur noch Baugenehmigung

Julia Rediske steht in den Startlöchern. Die Barwedelerin hat für ihre geplante Waldkita (unsere Zeitung berichtete) inzwischen eine Betriebserlaubnis vom Landesjugendsozialamt erhalten, wartet jetzt nur noch auf die Baugenehmigung vom Landkreis. Der Bauantrag liegt dort seit Ende August vor. „Wir können noch an dem Tag loslegen, an dem die Genehmigung erteilt wurde“, meint Rediske. Gemeinsam mit Jasmin Hoffmann möchte sie maximal 15 Kinder betreuen. Wie der Name Waldkita schon sagt, soll der Großteil der Zeit auf dem Waldgrundstück am Zollhausweg verbracht werden, zudem sind einige Ausflüge ins Umland geplant. Beide Barwedelerinnen wohnen selbst am Ende des Zollhausweges, „wir sind also walderprobt.“ Gemeinsam haben die beiden Pädagoginnen den Trägerverein „Wir sind draußen“ gegründet. Mit dem Sportverein Barwedel hat Rediske zudem einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, damit die Kinder nicht nur das Außengelände nutzen können, sondern bei schlechtem Wetter auch das Vereinsheim. Die Samtgemeinde Boldecker Land hatte im Rat festgelegt, den Betrieb mit jährlich 20.000 Euro zu bezuschussen.

Sieben von 15 Plätzen sind noch frei, sagt Rediske. Die Betreuungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr.

Für das Projekt habe Butting, der laut Rediske auch Hauptsponsor sei, einen neuen Bauwagen zur Verfügung gestellt. Er sei acht Meter lang und aus Holz und ökologischen Dämmstoffen. Ist die Kita erst einmal angelaufen, sollen nach und nach Spielgeräte nicht nur aufgestellt, sondern selbst erstellt werden. „Das wollen wir zusammen mit den Kindern machen“, so Rediske, die voll naturpädagogische Angebote setzt.

Wer noch Informationen benötigt oder einen Betreuungsplatz anmelden will, kann sich bei Julia Rediske unter 0178-1413146.