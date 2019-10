Diebe schnappen sich im Kreis Gifhorn zwei dicke Schlitten

Unbekannte Täter haben in Meinersen und Groß Schwülper zwei teure Luxusautos gestohlen. In Meinersen traf es laut Polizei den Halter eines schwarzen Audi S8. Der Mann hatte die Limousine am Mittwoch gegen 13 Uhr kurz in der Straße Auf dem Bente abgestellt. Als er aus dem Haus zurückkam, war der Wagen mit dem Kennzeichen GF-L 1661 weg. Zeugen wollen ihn kurz darauf auf der Bundesstraße 188 am Leiferder Kreisel gesehen haben. Zeugenruf:...