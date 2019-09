2000 Kinder und Erwachsene feiern Weltkindertag in Gifhorn

Lena und Marcel hüpfen nach den Seifenblasen, schillernde durchsichtige Blasen, die der Wind über den kleinen Platz vor dem Freizeitzentrum Grille trägt. Die beiden Achtjährigen juchzen, zerpieksen mit den Fingern die Seifenblasen und genießen das Fest zum Weltkindertag – so wie etwa 2000 Kinder, Jugendliche und Eltern auch, die am Freitagnachmittag in die Grille in die Ludwig-Jahn-Straße gekommen sind. „Wir Kinder haben Rechte!“...