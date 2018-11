Geldautomat in Gifhorner Bankfiliale gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in der Postbank-Filiale in der Bahnhofstraße Gifhorn gesprengt. Eine Großfahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Gifhorn. In der Nacht zu Freitag kam es in der Filiale am Bahnhof Gifhorn Stadt zur Explosion. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach den Tätern.

Die Serie der Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen reißt nicht ab: In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Postbank Finanzcenter in der Bahnhofstraße in Gifhorn gesprengt. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit. Laut Bericht richteten die Täter erheblichen Sachschaden an. Ob und wieviel Bargeld erlangt wurde, kann derzeit allerdings noch nicht gesagt werden, so die Polizei.

Um 2.40 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei telefonisch eine Explosion und einen anschließenden Brand in der Postbank-Filiale am Bahnhof Gifhorn Stadt mit. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein im Foyer stehender Geldautomat offensichtlich durch Einleitung von Gasen zur Explosion gebracht und dabei erheblich beschädigt worden war.

Auch sämtliches Inventar, andere Automaten, diverse Glasscheiben und die Deckenverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei.

VW Golf ist mögliches Fluchtauto

Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen gaben Hinweise auf einen dunklen VW Golf als mögliches Fluchtfahrzeug der Täter. Dieser PKW soll unmittelbar nach dem Vorfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bundesstraße 4 davongefahren sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen aus dem gesamten Landkreis Gifhorn sowie aus Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Celle beteiligten, blieb zunächst erfolglos. Um Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn unter: (05371) 9800.

Mehrere Fälle in diesem Jahr

Seit Anfang des Jahres wurden in Niedersachsen laut Landeskriminalamt (LKA) 43 Geldautomaten gesprengt . Im Vergleich zum Vorjahr ist schon jetzt absehbar, dass die Zahl dieser Delikte steigt. Auch Banken in unserer Region waren schon mehrfach von den Gas-Attacken betroffen.