Polizei findet Cannabis-Plantage und 2,5 Kilogramm Marihuana

Eine bemerkenswert große Menge Cannabis-Pflanzen und bereits geerntete Drogen haben Fahnder bereits am Freitag, 12. Oktober, in Wittingen gefunden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie vorher ermittelt, dass ein 31-Jähriger in seinem Wohnhaus die Indoor-Plantage betreibt. Am Freitag dann vollstreckten die Drogenfahnder den Durchsuchungsbefehl, den das Amtsgericht Hildesheim ausgestellt hatte. Weil die Staatsanwalt erst jetzt eine Freigabe erteilt hat, berichtet die Polizei auch erst jetzt, eine Woche nach der Durchsuchung, über den Einsatz.

Plantage mit 80 Pflanzen und 2,5 Kilogramm Marihuana

Im Keller des 31-jährigen Mannes fanden die Fahnder eine professionell errichtete Cannabispflanzen-Plantage in zwei separaten Räumen. In diesen zwei Plantagen wuchsen rund 80 eingetopfte Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumszyklen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte 2,5 Kilo bereits geerntetes Marihuana und das komplette Equipment zum Betreiben der Plantage.

Strafverfahren wegen Stromklau

Zusätzlich fanden die Fahnder Aufzeichnungen, durch die sich der Verdacht erhärtete, dass der 31-Jährige die Plantage gemeinsam mit einer 53-jährigen Wittingerin und einem 30-jährigen Bekannten aus Peine betrieben haben dürfte.

Die mutmaßlichen Betreiber der Indoor-Plantage lassen sich mittlerweile anwaltlich vertreten. Gegen den 31-jährigen Wittinger wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen „Entziehung elektrischer Energie“ eingeleitet, da dieser die Indoor-Anlage mit illegal erlangtem Strom betrieben hat.