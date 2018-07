Ohof Der VW Passat steht in der Nacht zum Donnerstag plötzlich in Flammen. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt der Wagen schon lichterloh.

Zwei Männer kommen in Ohof in letzter Sekunde aus brennendem Auto

Vollkommen ausgebrannt ist ein VW Passat in der Nacht zum Donnerstag bei Ohof (Kreis Gifhorn). Personen kamen nicht zu Schaden. Über 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Gegen 0.25 Uhr kam der Alarm für die Feuerwehren Ohof und Meinersen. Zunächst hieß es, dass sich der Einsatzort auf der Bundesstraße 214 auf Höhe der Abfahrt nach Plockhorst befinde. Als sich kurz darauf herausstellte, dass das brennende Fahrzeug auf der Kreisstraße 10 an der Kreisgrenze zu Peine stand, wurde noch die Feuerwehr Edemissen alarmiert.

Der stellvertretende Meinersener Samtgemeindebrandmeister und Einsatzleiter André Lüdde war als einer der ersten am Einsatzort. „Das Fahrzeug brannte bei unserem Eintreffen lichterloh“, so Lüdde. Aufgrund des mitgeführten Wassertanks konnte die Freiwillige Feuerwehr Ohof den Erstangriff starten, wurde dann von der Meinerser Feuerwehr unterstützt. Unter schwerem Atemschutz konnte so das brennenden Fahrzeug schnell abgelöscht werden.

Dennoch konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern, dass nur noch ein Metallwrack des Volkswagens übrig blieb. Nach Angaben der beiden jungen Männer in dem Passat habe wohl ein technischer Defekt im Motorbereich zu dem Brand geführt. Sie konnten den Wagen noch sicher abstellen und rechtzeitig verlassen, so dass sie unverletzt blieben. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 15.000 Euro.