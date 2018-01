Tischlerei- und Werkstatthalle brennt in Allerbüttel nieder.

Allerbüttel Das Feuer ist gegen 5.30 Uhr am Montagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehren versuchten zu retten, was zu retten ist -größtenteils vergeblich.

Eine rund 500 Quadratmeter große Halle brannte am Montagmorgen mitten in Allerbüttel nieder. Die zwei Feuerwehrzüge aus Allerbüttel, Allenbüttel, Wettmershagen und Calberlah versuchten, zu retten, was zu retten ist - größtenteils vergeblich. In dem Tischlerei- und Werkstattgebäude am Drens standen auch drei Oldtimer und etliche Maschinen. "Als wir ankamen, stand das Haus im Vollbrand", berichtete Einsatzleiter und Gemeindebrandmeister Bernd Kölsch. Die Rauchfahne zog sich vom Wind getrieben bis über Calberlah. Die rund 60 Feuerwehrleute konzentrierten sich darauf, die umliegenden Gebäude zu schützen. Laut Besitzer sei das Feuer gegen 5.30 Uhr am Einganstor ausgebrochen. Er und weitere Nachbarn haben umgehend die Feuerwehr alarmiert.