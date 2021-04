In solchen Zeiten, und welche wären das nicht, muss man auf seine Widerstandskräfte achten. Ein Blick ins TV-Anti-Aging-Programm meiner Wahl bescherte mir jetzt eine notwendige Verjüngungskur. Erstens geht das nur mit guten Gedanken! Hast du keine, mach’ dir welche. Zweitens: spielen, turnen, rennen, singen, tanzen, malen. Ist grad nix zum Toben, Lautsein, Bewegen, Schwitzen da – such’ dir was. Drittens: mehr trinken, weniger essen. Bei den Drinks käme es dann noch auf die richtigen an – eher gepresst und vergoren als geschüttelt und gerührt. Beginnen wir mit einem wahren Anti-Aging-Turbo. Sauerkrautsaft, ja, richtig gelesen. Blenden Sie aus, was Sie darüber vermuteten. Ignorieren Sie den Gesichtsausdruck, der Sie gerade anweht. Vergessen Sie alles Ätzende im Abgang, das Sie jemals kosteten. Auch das einsetzende Grummeln in den Niederungen. Täglich ein Glas Sauerkrautsaft, milchsauer vergoren! Man gönnt sich ja sonst nichts. Dieser Tipp ist mehr wert als ein Jahresabo, er funktioniert sicherer als Lotto und Toto. Denn das unbeschreibliche Getränk ist ein Elixier für unser größtes Organ. Das ist nicht etwa das Maul, der Kopf oder – was Sie wohl dachten – die Haut. Es sind die Windungen des Darms, satte 200 Quadratmeter Lebensraum, der 80 Prozent unseres Immunsystems ausmacht und 90 Prozent der Antikörper liefert. Auch deshalb gilt der Darm als zweites Gehirn, was manches erklärt. Sauerkrautsaft ist probiotisch, das heißt, ein Tummelplatz für Milliarden gute Bakterien, die da unten noch ein paar andere treffen. Im Resultat unbeschreiblich vernünftig, gerade in solchen Zeiten. Aber das ist nicht alles. Demnächst sprechen wir in Sachen Anti-Aging dann noch über Rote-Beete-Saft und Hibiskustee. Prosit!