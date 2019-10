Dunklere Tage, andere Zeiten

Am Wochenende gibt es Geschenke für alle! 60 Minuten mehr Schlaf, die Uhren werden am frühen Sonntagmorgen von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Doch halt. Eigentlich bekommen wir ja nur das wieder, was uns Ende März weggenommen wurde, als aus der Normal- die Sommerzeit wurde. Das kann wohl kaum als...