Alles schön aufräumen

So, die Vorbereitungen für Neujahr sind beendet. Für mich ist das ein Arbeitstag. Dankenswerterweise hat unser Entsorger Alba bereits jetzt Zahlen geliefert zur Entsorgungssituation am Neujahrstag. Diese Zahlen gibt es natürlich erst in der Ausgabe am 2. Januar. Aber: Eine Nachricht gibt es...