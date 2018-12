Wo sind all die Lieder hin?

Dieses Jahr sei anders, beteuerte der nette Anrufer. Die Weihnachtszeit 2018 sei, so die Begründung, die erste Weihnachtszeit ganz ohne Weihnachtslieder. Ob Kaufhäuser oder Radio, die Weihnachtslieder fehlen. Nun gehöre ich fraglos zu denen, die in ihrem Leben schon so viele Weihnachtslieder gehört...