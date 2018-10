Über das kleine Glück

Sicher kennen Sie den legendären Weihnachtsfilm „Der kleine Lord“? Und diese Szene, in der der stolze Großvater mit seinem naiv-unschuldigen Enkel ausreitet, um ihm mit Blick in die unendliche Weite seiner Ländereien seine Herkunft, seinen Stand und seinen späteren Reichtum vor Augen zu führen? In...