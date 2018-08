Party für einen Vogel

Hunderte E-Mails gehen täglich in unserer Redaktion ein. Eine riesige Menge, aus der manche Nachrichten besonders herausstechen. So wie diese, die uns gestern erreichte: Die Seniorenresidenz Brunswik meldet einen ganz außergewöhnlichen Geburtstag. Papagei Coco wird am Samstag 40 Jahre alt ­­– und...