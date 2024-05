Braunschweig. Die Deutsche Bahn lädt am Hauptbahnhof Braunschweig zu einer besonderen Versteigerung ein. Das ist der Hintergrund.

Die Deutsche Bahn versteigert am Donnerstag, 16. Mai, ab 11 Uhr in Braunschweig am Ausgang BraWoPark direkt vor der Bahnhofsmission Fahrräder. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Einmal im Jahr werden in Braunschweig Fundräder versteigert. Interessenten seien eingeladen, an diesem Vormittag mitzubieten.

Rund 40 Fahrräder werden von den Mitarbeitenden des Bahnhofsmanagements meistbietend versteigert. Dabei handele es sich um Fahrräder, die auf dem Gelände, an Bahnhöfen oder in den Zügen der Deutschen Bahn vergessen und nicht abgeholt wurden. Deren Zustand sei ganz unterschiedlich: Neben sehr gut erhaltenen Fahrrädern werden beispielsweise auch Räder angeboten, die vor allem als Ersatzteilspender verwendet werden können. Vor Ort ist nur Bargeldzahlung möglich, heißt es in der Mitteilung.

Die Versteigerung ist bereits unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.bahn.de/service/ueber-uns/fundservice

