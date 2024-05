Braunschweig. Der Straßenbelag von Lessingplatz, Bruchtor- und Kalenwall sowie Gieseler wird ab Montag saniert. Das hat Auswirkungen auf Auto- und Busverkehr.

Nach der BSVG-Großbaustelle am Friedrich-Wilhelm-Platz im vergangenen Sommer sind nun die Straßen an der Reihe: Am Montag, 13. Mai, beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecken der Straßen Lessingplatz, Bruchtorwall, Kalenwall und des Kreuzungsbereiches Gieseler.

Die Bauarbeiten werden laut Braunschweigs Stadtverwaltung – wenn die Witterung stimmt – zirka sechs Wochen dauern und sind in fünf Bauabschnitte eingeteilt. Für die Arbeiten wird der jeweilige Bauabschnitt für den Kfz-Verkehr gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Details.

So ist die Baustelle an Lessingplatz, Bruchtorwall, Kalenwall und Gieseler getaktet

Zunächst wird der nördliche Lessingplatz in Fahrtrichtung Westen zwischen den Straßen Hinter Ägidien und Am Wassertor erneuert. Anschließend wird der Bruchtorwall vom Wassertor bis zum Friedrich-Wilhelm-Platz saniert. Die Zufahrt zum Parkhaus Wallstraße erfolgt über die Leopoldstraße.

Im dritten Bauabschnitt wird der Kalenwall zwischen dem Friedrich-Wilhelm-Platz und dem Gieseler Knoten saniert. Die Umleitung in allen drei Bauabschnitten erfolgt über Wolfenbütteler Straße, Eisenbütteler Straße und Theodor-Heuss-Straße.

Im vierten und fünften Bauabschnitt wird der Kreuzungsbereich Gieseler zunächst in Fahrtrichtung Norden saniert, anschließend im fünften Abschnitt in Fahrtrichtung Süden. Während dieser Bauabschnitte wird eine Fahrspur von der Güldenstraße kommend Richtung Süden aufrechterhalten. Die Fahrtrichtung Norden wird über die Strecke Konrad-Adenauer-Straße – Am Wassertor – Kalenwall umgeleitet.

Bauarbeiten: Diese Buslinien der BSVG und KVG werden umgeleitet

Wegen der Bauarbeiten müssen die Buslinien 426 und 431 in Fahrtrichtung Europaplatz umgeleitet werden, teilt die BSVG mit. Diese Einschränkung gilt vom Betriebsbeginn am 13. Mai bis voraussichtlich 23. Juni.

Die Busse fahren in dieser Zeit vom Hauptbahnhof zur Haltestelle Bürgerpark und von dort über die Eisenbütteler Straße zur Theodor-Heuss-Straße. Von dort fährt die 426 ab der Haltestelle Messegelände wieder auf ihrem normalen Linienweg. Die 431 fährt über die Fabrikstraße und Frankfurter Straße, bedient die Haltestelle Helenenstraße und kehrt ab der Haltestelle Cyriaksring auf den regulären Linienweg zurück.

Die Haltestellen Campestraße, John-F.-Kennedy-Platz und Friedrich-Wilhelm-Platz werden von beiden Linien nicht bedient. Durch die Umleitung fährt die Linie 426 außerdem die Haltestellen Holzhof und Theodor-Heuss-Straße nicht an. Die Linie 431 hält nicht an Europaplatz und Luisenstraße.

Durch die Umleitung ergeben sich an wenigen Haltestellen leicht veränderte Abfahrtszeiten, erklärt die BSVG. Diese seien bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft hinterlegt und können beispielsweise auf der Website oder in der App abgerufen werden. Die Fahrten in der Gegenrichtung, also in Richtung Hauptbahnhof, sind von der Umleitung nicht betroffen.

Die KVG wiederum teilt mit, dass auch die Buslinien 601 und 620 aus und nach Salzgitter während der Bauarbeiten anders fahren. Die Busse beginnen und beenden ihre Fahrt an der Haltestelle Europaplatz. Die Haltestellen Am Wassertor, John-F.-Kennedy-Platz, Friedrich-Wilhelm-Platz, Schloss und Rathaus können nicht bedient werden. Fahrgästen, die weiter in die Innenstadt fahren wollen, empfiehlt die KVG, alternativ die Straßenbahnlinien 3 oder 5 zu nutzen.

Haltestelle Südstraße entfällt ebenso Die Buslinie 413 kann die Haltestelle Südstraße in Fahrtrichtung Europaplatz ab sofort nicht bedienen. Grund dafür sind Bauarbeiten am dortigen Radweg, die einen sicheren Zugang zur Haltestelle verhindern. Die BSVG bittet Fahrgäste, stattdessen die Haltestellen Güldenstraße und Holzhof zu nutzen. Die Bauarbeiten sollen bis zum 14. Juni andauern.

Das bedeutet die Baustelle für Braunschweigs Fußgänger und Radfahrer

„Gehwege und Radwege werden nicht eingeschränkt“, erklärt die Stadt Braunschweig. Nur für kurze Zeiträume werden einzelne Fußgängerüberwege geschlossen – Fußgängerinnen und Fußgänger sollen in diesem Fall die nächstgelegenen Querungsmöglichkeiten nutzen.

