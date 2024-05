Wolfenbüttel. Nahe des Braunschweiger Yachthafens kämpfte das Tier um sein Leben. Ein Feuerwehrmann zog den Rehbock am Geweih aus dem Wasser.

Ein Rehbock hat sich am Dienstagmorgen in Höhe des Yachthafens Watenbüttel in den Mittellandkanal verirrt und es aus eigener Kraft nicht mehr heraus geschafft. Zeugen alarmierten gegen 7.30 Uhr die Braunschweiger Feuerwehr, die nach eigenen Angaben einen Wasserrettungszug zum Mittellandkanal entsandte.

Der Rehbock kämpfte beim Eintreffen der Rettungskräfte zwischen der Brücke Celler Heerstraße und dem Yachthafen um sein Leben. Um das Tier besser beobachten zu können, näherte sich der Einsatzleiter dem Rehbock, der ihn bemerkte und direkt auf ihn zu schwamm. Als es in Reichweite war, packte der Mann das Tier am Geweih und zog es aus dem Wasser. Gemeinsam mit weiteren Kollegen holte er den Bock aus der Gefahrenzone, trocknete und wärmte ihn. In einem nahe gelegenen Naturschutzgebiet entließen die Feuerwehrleute das Tier in die Freiheit.

red