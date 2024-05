Braunschweig. Ein Mitarbeiter der Stadt ist am Samstagmittag in Braunschweig von einem Mann verletzt worden. Der Täter hatte falsch geparkt.

In der Münzstraße hat ein 31-jähriger Falschparker einen 56-jährigen Mitarbeiter der Stadt Braunschweig geschlagen und leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte der städtische Mitarbeiter ein falsch geparktes Fahrzeug dokumentieren. Der Fahrer beobachtete dies und konfrontierte den Kontrolleur auf aggressive Art und Weise. Er beleidigte den Stadtangestellten, schlug auf ihn ein und stieß in weg, sodass das Opfer in die Auslagen eines Geschäfts fiel.

Zeugen alarmierten die Polizei. Die Frau des Täters beruhigte ihren Mann zwischenzeitlich. Der Mitarbeiter der Stadt wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung sind Strafverfahren gegen den Falschparker eingeleitet worden.

