Salzgitter-Bad. Der Täter begann aus ungeklärten Gründen einen Streit, würgte den 52-Jährigen und drückte ihn zu Boden. Der Blaulicht-Überblick für Salzgitter.

In Salzgitter-Bad ist am Samstagmittag ein 52-Jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Wie die Polizei berichtet, näherte sich ein unbekannter Mann gegen 13.35 Uhr vor einem Non-Food-Discounter in der Straße An der Erzbahn dem 52-Jährigen. Aus bislang unbekannten Gründen begann er ein Streitgespräch. Plötzlich griff der Unbekannte das Opfer an, würgte es und drückte es zu Boden.

Im Anschluss trat der Täter mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein, bevor er zu Fuß floh. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht ergriffen werden, so die Polizei weiter. Der Täter wird als etwa 22 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine kurze schwarze Sporthose, ein schwarzes Unterhemd und eine Umhängetasche. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen oder Personen mit Hinweisen, sich unter der Rufnummer (05341) 825-0 zu melden.

26-Jähriger auf Kokain in Salzgitter-Bad unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte in der Rheinstraße in Salzgitter-Bad auf einen 26-Jährigen aufmerksam, der einen Kleintransporter der Marke Mercedes fuhr. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 3.50 Uhr und stellten dabei körperliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung nahelegten. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red