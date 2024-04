Braunschweig. Wann und wo die Kultkomödie mit Leslie Nielsen noch einmal auf großer Leinwand zu sehen ist.

Unsere Leser haben gewählt: „Die nackte Kanone“ ist ihre Lieblingskomödie. Das Astor Filmtheater zeigt den überdrehten Klamauk mit Leslie Nielsen und Priscilla Presley anlässlich des Weltlachtags am Sonntag, 5. Mai, mal wieder auf ganz großer Leinwand. Beginn der Sondervorstellung ist um 17.45 Uhr. Tickets gibt‘s im Kino. „Die nackte Kanone“ lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit „Das Leben des Brian“, gefolgt von „Stromberg“. Zehn Filme standen zur Wahl.

Weltlachtag für den Weltfrieden auch in Braunschweig

Am ersten Sonntag im Mai wird jedes Jahr weltweit gelacht: Um 14 Uhr unserer Zeit ist eine Minute dem Lachen gewidmet. Das Ziel: Weltfrieden. Der indische Arzt Madan Kataria, Gründer der Lachyoga-Bewegung, will damit für Brüderlichkeit und Freundschaft werben. Premiere war 1998 in Bombay. Damals lachten in Indien 12.000 Menschen gemeinsam los.

Das Astor bringt nun auf Wunsch unserer Leser einen Komödienklassiker aus dem Jahr 1988 auf die Leinwand zurück. Frank Drebin (Leslie Nielsen) ist Polizist einer US-Spezialeinheit. Sein Job: Für Gerechtigkeit sorgen und Schurken einbuchten. Der angekündigte Besuch von Queen Elizabeth II. versetzt nicht nur die Bürgermeisterin, sondern auch die Polizei in erhöhte Alarmbereitschaft. Dies ist auch dringend nötig, denn der Schurke Vincent Ludwig (Ricardo Montalban) hat vor, ein Attentat auf die Königin ausführen zu lassen. Als Drebin ihm mehr aus Zufall als geplant auf die Pelle rückt, setzt Ludwig kurz entschlossen seine sexy Mitarbeiterin Jane Spencer (Priscilla Presley) auf den vertrottelten Cop an.

Drei Lacher pro Minute

Drei Lacher pro Minute waren damals das Ziel der US-Filmemacher David und Jerry Zucker und Jim Abrahams, als sie die Klaumauk-Reihe „Die nackte Kanone“ schufen. Der Film ging aus der Fernsehserie „Die nackte Pistole“ hervor. Im Rahmen der „Die nackte Kanone“-Reihe drehten die Zuckers später noch „Die nackte Kanone 2½“ (1991) und „Die nackte Kanone 33⅓“ (1994). Leslie Nielsen wurde durch seine Rolle als Frank Drebin auch in Deutschland zum Kultkomiker. Das Lexikon des internationalen Films urteilte: „Die Handlung ist Auslöser für ein Feuerwerk von Slapstick-Gags, absurden Parodien und Veralberungen erfolgreicher Film- und Fernsehgenres. Nicht immer dezent und geschmackvoll, aber irrsinnig komisch.“

Übrigens: „Die nackte Kanone“ soll wiederbelebt werden. Actionstar Liam Neesonwird in einer Neuauflage die Nachfolge des 2010 verstorbenen Nielsen übernehmen. Der Film soll 2025 in die Kinos kommen. Ob es sich dabei um ein Remake oder eine Fortsetzung handelt, wissen bislang nur Insider.

