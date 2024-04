Braunschweig. Das Astor stellt zehn Kino-Klassiker zur Wahl. Von Chaplin bis Stromberg. Stimmen Sie ab und lachen Sie mit!

Lachen ist gesund. Wissen wir alle. Aber tun wir es auch oft genug? Wir wollen Ihr Lachen befeuern – mit dem witzigsten Film aller Zeiten. Und Sie dürfen bestimmen, welcher das ist! Am 5. Mai, dem Weltlachtag, wird Ihre Lieblingskomödie im Astor Filmtheater in Braunschweig gezeigt. Stimmen Sie hier online ab! Zur Auswahl stehen zehn weltberühmte Komödienklassiker. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 25. April, 23.59 Uhr.

Am 5. Mai ist Weltlachtag - In Braunschweig wird aus diesem Anlass der Witzigste Film aller Zeiten gewählt

Am ersten Sonntag im Mai wird jedes Jahr weltweit gelacht: Um 14 Uhr unserer Zeit ist eine Minute dem Lachen gewidmet. Das Ziel: Weltfrieden. Der indische Arzt Madan Kataria, Gründer der Lachyoga-Bewegung, will damit für Brüderlichkeit und Freundschaft werben. Premiere war 1998 in Bombay. Damals lachten in Indien 12.000 Menschen gemeinsam los.

Längst gibt es weltweit Lachclubs, die das Lachen zur Trainingssache erklären. Beim Lachyoga werden Klatsch-, Dehn- und Atemübungen sowie pantomimische Übungen kombiniert, die alle zum Lachen anregen sollen. Dabei steigert sich die Atmung um ein Vielfaches, und die Lunge nimmt rund drei- bis viermal so viel Sauerstoff auf wie gewöhnlich. Die schnellere Atmung regt den Blutfluss an. Mediziner sagen, dass Lachen das Immunsystem stärkt und dabei Glückshormone ausgestoßen werden.

Die Abstimmung zum Gemeinsam-Preis 2024 ist bis einschließlich Donnerstag, 25. April, möglich. Um die Umfrage sehen zu können, aktivieren Sie bitte den Button externe Inhalte.

Braunschweig wählt den witzigsten Film - so sind Sie dabei

Unser „witzigster Film aller Zeiten“ kann per Online-Abstimmung gewählt werden. Welcher Film gewonnen hat und zu welcher Uhrzeit er gezeigt wird, verkünden wir kurz nach Teilnahmeschluss.

1. „Stromberg – Der Film“

Als die Capitol-Versicherung ihr Jubiläum feiert, wird die Belegschaft zum Betriebsausflug in ein Landhotel eingeladen. Abteilungsleiter Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) ignoriert alle Regeln des guten Benehmens, als das Gerangel um die wenigen Posten ausbricht. Erschienen 2014.

2. Der rosarote Panther

Meisterdieb Charles Lytton (David Niven) macht seit längerem als „Das Phantom“ Jagd auf Diamanten und bereitet Inspector Clouseau (Peter Sellers) Kopfzerbrechen. Nun hat Sir Charles es auf den „Rosaroten Panther“, den wertvollsten Diamanten der Welt, abgesehen. Der Film erschien im Jahr 1963.

3. Die nackte Kanone

Klamauk aus dem Jahr 1988: In der Polizei-Parodie ist Leslie Nielsen erstmals in der Rolle des Cops Frank Drebin zu sehen. Er soll die Queen vor einem Attentat beschützen. Im Mai 2005 war Nielsen im Rahmen der Jahrhundertfeier seiner kanadischen Heimatprovinz Saskatchewan der wahren Queen Elizabeth II. vorgestellt worden.

4. Fack Ju Göhte

Als Kleinganove Zeki Müller (Elyas M’Barek) aus dem Knast kommt, freut er sich auf die Beute seines letzten Raubzuges. Nur blöd, dass seine Freundin das Geld da verbuddelt hat, wo jetzt die Turnhalle der Goethe-Gesamtschule steht. Um sich die Kohle zurückzuholen, heuert Zeki als Aushilfslehrer an. Erschienen 2013.

5. Das Leben des Brian

Vor mehr als 2000 Jahren kam in Jerusalem Jesus Christus zur Welt. Im Stall nebenan wurde Brian geboren und prompt mit dem Messias verwechselt. Auch 30 Jahre später wird Brian für den Messias gehalten. Dumm nur, dass jeder Versuch, seine Jünger vom Gegenteil zu überzeugen, ins Leere läuft. Erschienen 1980.

6. Manche mögen‘s heiß

Zufällig werden die arbeitslosen Musiker Joe und Jerry (Jack Lemmon, Tony Curtis) Augenzeugen eines Mordes. Um den Gangstern zu entkommen, verkleiden sie sich als Frauen und heuern bei einer Mädchenkapelle an. Dort verlieben sie sich in Sugar (Marilyn Monroe), die sexy Ukulele-Spielerin. Erschienen 1959.

7. Der Schuh des Manitu

Apachen-Häuptling Abahachi (Bully Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) sind Blutsbrüder. Sie sorgen gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit. Als Abahachi eines Tages Geld für ein Lokal braucht und bei den Schoschonen einen Kredit aufnimmt, wird er übers Ohr gehauen. Erschienen im Jahr 2001.

8. Der Stadtneurotiker

Ein Woody-Alan-Klassiker: lvy trifft Annie bei einem Tennis-Doppel, zu dem ihn ein Freund einlädt. Der junge Mann ist sofort begeistert von ihr und nach einem etwas holprigen Smalltalk lädt sie ihn zu sich nach Hause ein. Die beiden beginnen eine Beziehung und scheinen sich ungewöhnlich gut zu verstehen… Erschienen 1977.

9. Verrückt nach Mary

Seit der Schulzeit ist der tollpatschige Ted Stroehmann in die wunderschöne, von allen begehrte und liebenswürdige Mary (Cameron Diaz) verliebt. Damals hatte ihm ein Missgeschick den Schulball mit der Schönheit versiebt und seitdem kann er Mary nicht vergessen. Erschienen im Jahr 1998.

10. Der große Diktator

Diktator Hynkel (Charlie Chaplin) wird nach dem Einmarsch seiner Truppen in das Land mit seinem Doppelgänger, einem aus dem KZ entflohenen jüdischen Barbier, verwechselt. Der kleine Mann wagt es, statt der erwarteten Staatsrede einen flammenden Appell für Menschlichkeit abzugeben. Erschienen 1940.