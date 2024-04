Braunschweig. In Braunschweig hat es am Samstagabend einen Einsatz des SEK in der Ratsbleiche/Ecke Reichenbachstraße gegeben. Was bisher bekannt ist.

Am Samstagabend hat es in Braunschweig einen Einsatz des SEK gegeben. Nach Informationen, die uns bislang vorliegen, soll der Einsatz in der Ratsbleiche/Ecke Reichenbachstraße mit dem Zünden einer Blendgranate begonnen haben. Anwohner wurden offenbar gebeten, im Haus zu bleiben und keine Handyfotos von dem Einsatz zu machen. Laut eines Augenzeugen seien ab 20.35 Uhr etwa zehn Zivilpolizisten im Einsatz gewesen, die zum Teil vermummt und nur anhand von Armbinden als Polizisten zu erkennen waren.

Mehrheitlich waren nach Augenzeugenberichten demnach zivile Polizei-Fahrzeuge aus Hannover in der Ratsbleiche/Ecke Reichenbachstraße im Einsatz. Nähere Details sind bislang nicht bekannt. Ein Sprecher der Polizei Braunschweig hat den Einsatz zwar bestätigt, weitere Angaben konnte er dazu jedoch nicht machen. Stattdessen verwies er an die Pressestelle des Bundeskriminalamts (BKA). Eine Sprecherin des BKA wiederum erklärte auf Anfrage der Braunschweiger Zeitung, dass sie aktuell noch keine Informationen zu diesem Einsatz vorliegen habe und somit ebenso keine weitere Auskunft geben könne.

Dieser Text wird aktualisiert.

