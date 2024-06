Braunschweig. Zwei Bühnen, ein Gast aus dem Weltall: Worauf man sich beim „Summervibes X Campus Nord“ der TU Braunschweig freuen darf.

Ein völlig neues Festival startet direkt diesen Sommer am Campus Nord der TU Braunschweig: Beim „Summervibes X Campusnord“ am Samstag, 22. Juni, haben der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der TU Braunschweig und der Jugendring ein außergewöhnliches Programm auf die Beine gestellt. Der Besuch ist sogar kostenlos, wie die Veranstalter mitteilen.

Bei dem Festival, das auf den Grünflächen des Campus am Bienroder Weg stattfindet, soll es zwei Bühnen geben. Auf einer treten Live-Bands, auf der anderen legen DJs auf. Mit dabei: Das bereits millionenfach gestreamte Dancefloor-Trap-Duo „Teleshop“ aus Berlin, aber auch lokale Künstlerinnen und Künstler, wie die „New Soul Generation“, das studentische DJ-Kollektiv „vonseite“, Indie-Pop-Musikerin Emma Naughton, das Braunschweiger Hip-Hop Duo Poco Loco (Lil Siso und Taboa) oder der Chor der TU.

Festival am Campus Nord in Braunschweig: Echter Mars Rover zu sehen

Darüber hinaus wird auf dem Festival auch die Forschung an der TU in den Fokus gerückt: mit Weltraum-Exponaten, wie einem echten Mars Rover, oder einer Versuchsrakete der TU-Raumfahrtforschungs-Initiative ERIG. Daneben finden in den Umbaupausen Workshops und Vorträge zum Thema Fremdsprachen lernen, Lyrik sowie eine interaktive Probe der Theatergruppe „Tubs Players“ statt. Sportlich geht es hingegen bei den Angeboten des Instituts für Sportwissenschaft und Bewegungspädagogik zu. Foodtrucks sollen für das leibliche Wohl sorgen. Besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften, die am Campus Nord verortet sind, beteiligen sich am Festival- und Wissenschaftsprogramm, so das Orga-Team. Der Jugendring bringt seine Erfahrung und Perspektive im „Summvervibes“-Festival ein.

Steffen Dohmen und Nele Schnars vom Vorstand des AStA der TU Braunschweig waren zu Gast im Podcast "Yes BS". © Funke Medien Niedersachsen | Joschka Büchs

„Alle Bürger der Stadt sowie Studierende und Angehörige der Universität sind herzlich dazu eingeladen, einen spannenden und kulturell vielfältigen Tag am Nordcampus zu verbringen“, heißt es vom Orga-Team. „Um das möglich zu machen, verstehen wir die Veranstaltung als diskriminierungsfreien Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen sollen“, sagt Nele Schnars vom AStA-Vorstand der TU Braunschweig. „Rassismus, Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit haben bei unserer Veranstaltung keinen Platz“, so Schnars. Wer dagegen verstoße oder anderweitig die Veranstaltung störe, werde vom Gelände verwiesen.

