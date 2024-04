Braunschweig. Die Vorräte seien beinahe aufgebraucht. Es fehlt Jungkatzenfutter beim Braunschweiger Tierschutz.

Der Braunschweiger Tierschutzverein ist eine Organisation, die sich um das Wohl und die Vermittlung von Tieren kümmert. Sie betreiben ein Tierheim am Bieberweg und setzen sich für den Tierschutz in der Gesellschaft ein. In der Regel verweilen Hunde dort durchschnittlich etwa 50 und die Katzen 35 Tage im Heim, bis sie einen neuen Besitzer gefunden haben, teilt der Verein mit.

Neben den zwei bestehenden Hundehäusern, hat das Tierheim auch ein Katzenhaus mit diversen Klettermöglichkeiten, Kratzbäumen mit Höhlen und einer durchgehenden Fußbodenheizung. In einer separaten Katzen-Mutter-Kind-Station werden die Katzenbabys versorgt, so der Verein weiter.

Aufruf zu Spenden: Braunschweiger Katzenhaus braucht Hilfe

Der Tierschutzverein teilt via Instagram mit, dass zum aktuellen Beginn der Jungkatzenzeit die Vorräte an Kittenfutter beinahe leer seien. Der Tierschutzverein würde sich daher über hochwertiges Spenden freuen, um den Babys den besten Start zu ermöglichen.

Auch Geldspenden sind an folgendes Konto möglich:

Landessparkasse Braunschweig

IBAN: DE97250500000000546010

BIC: NOLADE2HXXX

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red