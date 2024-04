Braunschweig. Unfall beim Polizeieinsatz rund um Braunschweiger Großbrand: Polizist nach Kollision mit Radfahrer schwer verletzt.

Ein Polizist ist im am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall in Braunschweig schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte er im Rahmen des Großbrandes am Schöppenstedter Turm in der Helmstedter Straße gemeinsam mit anderen Beamten eine Straßensperre an einer direkten Zufahrt zur Brand- und Gefahrenstelle wurde an der Helmstedter Straße, in Höhe Mastbruch, eingerichtet. Dort fuhr ein Radfahrer in den Beamten hinein und verletze ihn schwer.

Auch interessant

Brand in Braunschweig: Es wird nochmal kontrolliert brennen Von Angelina Friedel, Andre Dolle, Denise Rosenthal, Dirk Clemens Breyvogel, Eve Bernhardt, Jan Knötzsch, Jennifer Frosch, Stephanie Memmert, Lukas Mauri, Tanja Reeve

Zuvor hatte der Radfahrer die passierte ein Radfahrer Sperrstelle in Richtung Brandort, obwohl er durch den 56-jährigen Beamten angewiesen wurde, anzuhalten, lautet es in der Mitteilung er Polizei weiter. Kurz darauf kehrte derselbe Radfahrer, dieses Mal aus Richtung der Brandstelle kommend, zur Sperrstelle zurück. Der Polizist versuchte erneut, den Radfahrer anzuhalten, um ihn zu kontrollieren und aus dem Gefahrenbereich zu weisen. Trotz deutlicher Haltesignale reagierte der Radfahrer nicht und kollidierte schließlich mit dem Polizeibeamten, wodurch beide zu Boden stürzten.

Der Polizeibeamte erlitt schwere Verletzungen und ist vorerst nicht dienstfähig, während der 38-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einem etwa 30-jährigen Radfahrer, der möglicherweise das Geschehen beobachtet hat und als sportlich beschrieben wurde, mit einer Dreiviertelhose und einem Tattoo an der Wade. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531 4763935 entgegen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red