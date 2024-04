Braunschweig. Welche Vollsperrungen nötig sind und welche Umleitungen dazu ausgeschildert werden müssen, lesen Sie hier.

Auf der Diesel- und der Rüningenstraße werden auf verschiedenen Abschnitten die Fahrbahnen saniert. Das teilt die Stadt Braunschweig mit. Dazu werden ab Dienstag, 16. April, zunächst die Dieselstraße zwischen der nördlichen Einmündung der Liebigstraße und der Rüningenstraße sowie die Rüningenstraße zwischen dem Ortseingang aus Geitelde kommend und der Thiedestraße bis Sonntag, 21. April, voll gesperrt. Die Umleitung von Rüningen nach Geitelde ist ausgeschildert und erfolgt über Salzgitter-Thiede. Fuß- und Radverkehr werden an den Baufeldern vorbeigeführt. Die Märkte sind erreichbar.

Anschließend, von Montag, 22. April, bis Freitag, 17. Mai, wird die Dieselstraße zwischen der nördlichen Kreuzung Liebigstraße und der Braunstraße in Fahrtrichtung Süden saniert. Die Umleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Norden erfolgt über Engelhardstraße, Schmitzstraße, Thiedestraße und Rüningenstraße. Die Fahrbahnsanierung wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der Fußverkehr kann die Dieselstraße uneingeschränkt nutzen, der Radverkehr muss die Umleitung nutzen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red