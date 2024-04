Braunschweig. Unbekannte haben wohl im Vorbeigehen die Heckscheibenwischer an Fahrzeugen abgeknickt oder abgebrochen. Braunschweigs Polizei sucht Zeugen.

Eine Vielzahl an geparkten Autos ist in der Nacht vom 5. auf den 6. April durch unbekannte Täter beschädigt worden, teil die Braunschweiger Polizei mit. Die betroffenen Fahrzeuge waren in Parkbuchten am rechten Fahrbahnrand der Kurt-Schuhmacher-Straße – vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Innenstadt – geparkt.

Die Unbekannten haben vermutlich im Vorbeigehen die Heckscheibenwischer an den Fahrzeugen abgeknickt oder abgebrochen. Bislang hat die Polizei 15 Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Außerdem werden Zeugen gesucht, die in jener Nacht zwischen 20 und 3 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Geschädigte oder Zeugen können sich im Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer (0531) 476-3115 melden.

red