Braunschweig. Die Buslinie 424 muss am Donnerstag und Freitag eine Umleitung fahren. Die Carl-Gieseck-Straße in Braunschweig wird voll gesperrt.

Wegen Bauarbeiten an der Fahrbahndecke wird die Carl-Gieseck-Straße am Donnerstag, 11. April und am Freitag, 12. April, für den Verkehr voll gesperrt. Außerdem wird laut Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) im hinteren Teil der Christian-Pommer-Straße eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet.

Die Buslinie 424 muss daher in diesem Bereich umgeleitet werden. Die Haltestellen „Christian-Pommer-Straße Nord“ und „Hansestraße West“ entfallen ersatzlos. Für die Haltestelle „Carl-Giesecke-Straße“ werden Ersatzhaltestellen auf der Christian-Pommer-Straße eingerichtet, teil die BSVG mit.

Fahrten, die an der Haltestelle „Christian-Pommer-Straße Nord“ beginnen oder enden würden, beginnen oder enden dementsprechend bereits an der Haltestelle „Christian-Pommer-Straße Mitte“ (stadteinwärtige Haltestelle).

red