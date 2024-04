Braunschweig. In der Brunsviga findet ein „Vintage Bazar“ statt. In der Braunschweiger Stadthalle hatte die Veranstaltung Massen angelockt.

Weil der Andrang beim letzten Mal groß war, gibt‘s die Fortsetzung: Am Sonntag, 14. April, und ein zweites Mal am 20. Oktober, jeweils von 11 bis 16 Uhr findet ein Second-Hand-Kleidermarkt mit Namen „Vintage Bazar“ in Braunschweig statt. Der Ort hat sich allerdings geändert, statt in der Stadthalle können Interessierte nun in der Brunsviga nach gebrauchten Kleidungsstücken Ausschau halten.

Beim „Vintage Bazar“ handelt es sich um einen nicht-kommerziellen Secondhand-Kleider- und Informationsbasar für Erwachsene, auf dem Secondhand-Kleidung von privat für privat verkauft wird, wie es dazu auf der Homepage der Stadt Braunschweig heißt. Der Basar stehe unter dem Motto „Nachhaltige Textilien – Wiederverwenden statt verschwenden!“.

Der Besucherandrang sei zuletzt groß gewesen. Standanmeldungen sind für den 14. April nicht mehr möglich. Der Eintritt zum „Vintage Bazar“ ist frei.

