Braunschweig. Wirtschaftsminister Lies und Oberbürgermeister Kornblum appellieren an Galeria-Konzern und Volksbank Brawo, eine Lösung zu finden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies und Braunschweiger Oberbürgermeister Thorsten Kornblum haben am Freitag bei einem Treffen im Ministerium mit Vertretern der Hauptverwaltung von Galeria deutlich gemacht, dass es eine zukunftsfähige Lösung für das Karstadt-Warenhaus in der Schuhstraße geben müsse. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Bei dem Treffen sei noch einmal bescheinigt worden, dass der Braunschweiger Standort sehr gut aufgestellt sei und die Braunschweiger Innenstadt als Einkaufsmagnet der Region hervorragende Bedingungen biete.

„Es kann nicht sein, dass ein solch profitabler Standort geschlossen wird“, so Kornblum. Olaf Lies ergänzte demnach, dass man mit Blick auf die Mitarbeitenden nach herausfordernden Jahren für Verlässlichkeit sorgen müsse. Der Ball liege im Feld des Gebäudeeigentümers (Volksbank Brawo) und des Galeria-Konzerns, um Wege und Strategien zu finden, wie das Haus gehalten werden könne, sagte der Oberbürgermeister. Das Ministerium und die Stadtverwaltung würden nach Kräften alles unternehmen, diesen Prozess im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu begleiten. Direkte finanzielle Hilfen seien wegen der rechtlichen Vorgaben allerdings ausgeschlossen.

Bei dem Treffen waren laut der Stadtverwaltung auf Einladung des Wirtschaftsministers Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister niedersächsischer Städte mit Galeria-Standorten, die örtlichen Geschäftsleitungen und Betriebsräte der Warenhäuser sowie Gebäudeeigentümer zusammengekommen. Es sei um Informationen zur derzeitigen Lage der Galeria-Häuser sowie mögliche Maßnahmen zu ihrer Stärkung gegangen. Die Zukunft der Häuser ist seit Monaten unklar.

Wer übernimmt die Galeria-Standorte? Entscheidung wohl in dieser Woche

Galeria-Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus will bis Ende April einen Insolvenzplan vorlegen. Nach einer Prüfung durch das Amtsgericht Essen soll die Gläubigerversammlung am 28. Mai entscheiden. Zuletzt wurde noch mit zwei möglichen Investoren verhandelt, heißt es. Voraussichtlich schon in dieser Woche soll bekanntgegeben werden, welcher der zwei Kandidaten den Zuschlag erhält.

Galeria hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Essen gestellt. Vergangene Woche hatte das Gericht das Insolvenzverfahren eröffnet. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Aktuell gibt es noch 92 Filialen. Wie viele es künftig sein werden, ist noch offen. Nach Angaben von Denkhaus soll es um eine Übernahme von mindestens „60 plus X“ Filialen gehen.

red/dpa