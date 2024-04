Braunschweig. Der Stadtsportbund Braunschweig hat die Trägerschaft von „Bürgersport im Park“ übernommen. Gibt es wieder einen Rekord?

Im sechsten Jahr startet am 8. April eine neue Saison von „Bürgersport im Park“. Alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger seien eingeladen, sich kostenlos und ohne Anmeldung in öffentlichen Parks und auf frei zugänglichen Grünflächen gemeinschaftlich zu bewegen und Sport zu treiben, heißt es in der Mitteilung des Stadtsportbundes und der Bürgerstiftung. In der ersten Halbzeit, die am 23. Juni endet, sollen 30 Sport- und Bewegungsangebote aus 24 Sportarten, davon 19 inklusive, stattfinden.

Seit 2019 wird „Bürgersport im Park“ von der Bürgerstiftung in Kooperation mit dem Stadtsportbund durchgeführt. Der Stadtsportbund hat nun die Projektträgerschaft von der Bürgerstiftung, die das Projekt weiter als Kooperationspartnerin fördert, übernommen. Interessierte finden alle Sport- und Bewegungsangebote und weitere Informationen ab sofort auf www.buergersport.de sowie in der aus den Vorjahren bereits bekannten Broschüre „Mitmachen!“, die in der Touristinfo (Kleine Burg 14) und in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung (Löwenwall 16) erhältlich ist sowie von der Projekt-Homepage heruntergeladen werden kann.

Rekordbeteiligung bei „Bürgersport im Park“ in Braunschweig

„Ich freue mich, dass ,Bürgersport im Park‘ auch im sechsten Jahr stattfinden kann und die teilnehmenden Sportvereine wieder ein vielfältiges Angebot für alle Interessierten organisiert haben“, sagt Norbert Rüscher, Vizepräsident des Stadtsportbundes. Thomas Schebesta vom Vorstand der Bürgerstiftung ergänzt: „Angesichts der starken Resonanz mit einer Rekordbeteiligung von 6532 Menschen im letzten Jahr soll das Projekt in der bewährten Form auch nach dem Trägerwechsel unverändert fortgeführt werden.“

Die zweite Halbzeit von „Bürgersport im Park“ startet am 24. Juni und endet am 27. September. Dafür würden bereits bekannte, aber auch neue Sport- und Bewegungsangebote zusammengestellt und Mitte Juni veröffentlicht. Auf die Ausschreibung des Stadtsportbundes könnten sich Sportvereine ab dem 2. Mai mit ihren Angeboten bewerben.

