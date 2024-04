Braunschweig. Sechs Richtige und die Superzahl: Ein Teilnehmer aus Braunschweig durfte sich am Karsamstag freuen – ebenso wie ein Spieler aus dem Kreis Gifhorn.

Ein Lotto-Spieler aus Braunschweig ist nun Millionär. Wie Lotto Niedersachsen mitteilt, lag der Teilnehmer bei der „6 aus 49“-Ziehung am Karsamstag mit seinen sechs getippten Gewinnzahlen richtig – er knackte durch die ebenfalls korrekte Superzahl den Jackpot. In der Gewinnklasse 1 erhält er jetzt 10.837.117 Euro. Nur einem weiteren Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen gelang dies ebenfalls, auch er erhält diese Summe.

Den Spielschein mit drei getippten Feldern für acht Ausspielungen hatte der Neu-Millionär unter Verwendung seiner Kundenkarte in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in Braunschweig eingereicht. Es ist der erste Hochgewinn in diesem Jahr in Braunschweig.

Lotto-Spieler aus Kreis Gifhorn tippt sechs richtige Zahlen zu Karsamstag

Aber nicht der einzige an diesem Wochenende in der Region. Denn: Auch ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Gifhorn gewann Geld. Sechs Kreuze setzte er bei „6 aus 49“ richtig, nur neun weiteren Lotto-Spielern gelang dies. Das bedeutet: Der Gifhorner erhält aus der Gewinnklasse 2 333.084,80 Euro. Auch für den Landkreis Gifhorn bedeutet dies den ersten Hochgewinn in diesem Jahr.

Insgesamt konnten sich 2024 bereits 38 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – fünf davon in Millionenhöhe.

