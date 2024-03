Braunschweig. Das tut die Stadtentwässerung Braunschweig, damit der Osterspaziergang im beliebten Gebiet möglich ist, wenn das Wetter schön ist.

Der Ölper See ist – inklusive des Ufergeländes – nicht nur ein beliebtes Naherholungsgebiet, sondern auch Überlauf- und Retentionsfläche bei Hochwasser. Gemeint ist damit, dass bei hohen Pegeln der Oker Wasser aus der Innenstadt hierhin geleitet wird, um das Stadtgebiet vor Überflutung zu schützen. Das berichtet der Gewässerdienst der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SEBS) aus aktuellem Anlass.

Braunschweiger Fläche stand bis ins neue Jahr hinein unter Wasser

Es geht darum: Seit Anfang Dezember und über das Weihnachtshochwasser 2023 bis weit ins neue Jahr stand die Fläche rund um den Ölper See unter Wasser. Der See war nicht mehr zugänglich, selbst Spaziergänge waren unmöglich. Mittlerweile sind die Wege und auch der Hochsteg wieder frei. Durch die lange Standzeit des Hochwassers hat sich allerdings mehr Treib- und Schwemmgut angesammelt als gewöhnlich.

Die Aufräumarbeiten laufen am Ölper See

Der Gewässerdienst der Stadtentwässerung ist seitdem damit beschäftigt, die Folgen des Hochwassers wieder in Ordnung zu bringen. Aufräumarbeiten laufen bereits, abgestimmt mit der Stadt Braunschweig. Ein sonniger Osterspaziergang rund um den See ist aber jetzt schon wieder möglich – wenn das Wetter mitspielt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

red