Braunschweig. In der Nacht zu Samstag prallt ein Auto am Wendenring gegen mehrere Bäume. Braunschweigs Polizei sucht Zeugen, die das beobachtet haben.

Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Wendenring ereignet hat. Ein 23-jähriger Mann fuhr demnach mit einem weißen Subaru von der Celler Straße in Richtung Rebenring. Aus bislang unbekannter Ursache kam er gegen 1.40 Uhr in Höhe der ehemaligen HEM-Tankstelle von der Straße ab.

Das Auto prallte gegen mehrere Bäume, entwurzelte zwei und kam schließlich stark beschädigt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei leitete ein Verfahren ein.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die das Unfallgeschehen oder das weiße Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 4763935 auf.

