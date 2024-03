Braunschweig. Statt der angebotenen Hilfe bekommt das Opfer in der Straße Wilhelmsgarten Pfefferspray ins Gesicht. Braunschweigs Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende einen 23 Jahre alten Mann in der Braunschweiger Innenstadt ausgeraubt. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.20 Uhr, berichtet die Polizei.

Der 23-Jährige befand sich kurz zuvor vor einem Schnellimbiss an der Ecke Steinweg/Bohlweg. Dort setzte er sich vor den Eingang, um einen Fremdkörper aus seinem Auge zu entfernen. Zwei ihm unbekannte Männer suchten das Gespräch mit dem 23-Jährigen und boten ihm an, seine Augen mit Wasser auszuspülen. Sie halfen ihm auf und gingen gemeinsam in Richtung Wilhelmsgarten.

Täter sprühen Braunschweiger Pfefferspray ins Gesicht und treten ihn

Plötzlich sprühte einer der Täter dem 23-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Am Boden liegend wurde er von den Männern getreten. Anschließend stahlen sie die Bauchtasche des Mannes und flüchteten in Richtung Innenstadt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Braunschweiger später in ein Klinikum.

Braunschweigs Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den unbekannten Tätern und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können. Diese gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red