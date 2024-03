Braunschweig. Autofahrer aufgepasst: In der Nacht zum Mittwoch, 20. März, wird ein Teil der A39 in Richtung Wolfsburg voll gesperrt. Die Details.

Die Autobahn GmbH informiert in einer Pressemitteilung darüber, dass es in der Nacht zu Mittwoch zu kurzfristigen Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik der A39 kommen wird.

Die A39 wird daher am Dienstag, 19. März, von etwa 22 Uhr bis voraussichtlich 1 Uhr nachts, ab dem Kreuz Braunschweig-Süd bis zur Anschlussstelle Braunschweig-Rautheim in Richtung Wolfsburg voll gesperrt, teilt die Autobahn GmbH mit.

Umleitungen über die A2 und die A391 Braunschweig

Neben den notwendigen Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik sollen weitere Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden. Für Verkehrsteilnehmende bleibe die Abfahrt in Richtung Braunschweig-Zentrum offen. Alternativ könne der Bereich ab dem Dreieck Braunschweig-Südwest über die A 391 und die A 2 großräumig umfahren werden.

Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red