Braunschweig. In Braunschweig hat die BBG einen neuen Treffpunkt für Nachbarn eröffnet. Kochen oder Basteln – das und mehr soll möglich sein.

Passend zum Frühlingsbeginn soll nun auch in der Bürgerstraße 9 das bunte Leben blühen. Die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) hat am 15. März einen Nachbarschaftstreff eröffnet. In den Räumen kann sich ab sofort jeder ehrenamtlich engagieren und etwas anbieten, das zur Vielfalt und Gemeinschaft im Sackringviertel beiträgt, heißt es in einer Pressemitteilung der BBG.

Der BBG-Nachbarschaftstreff soll ein neuer Ort der Begegnung sein. Das Motto lautet: von Nachbarn für Nachbarn. Entspannen bei Yoga und Meditation, gemeinsam kochen, malen oder singen. „Menschen sollen sich hier in lockerer Atmosphäre begegnen können und gemeinsam schöne Zeit verbringen“, so BBG-Vorständin Karin Stemmer.

Quartiersmanager: Endlich ein zentraler Treffpunkt für das Sackringviertel in Braunschweig

Quartiersmanager Pavel Simchanka unterstütze bei der Organisation und sorge für Aufmerksamkeit durch Aushänge und einen Newsletter. „Im Quartier gibt es rund 950 BBG-Wohnungen mit weit mehr Menschen, die darin leben. Das Sackringviertel liegt zentral, hat eine gute Verkehrsanbindung zur Innenstadt, viel Grün und eine hervorragende Infrastruktur. Einen zentralen Platz oder einen zentralen Treffpunkt gab es bisher allerdings noch nicht. Das Interesse daran ist groß, was uns optimistisch stimmt, die Räume nun schnell mit Leben füllen zu können“, so Simchanka.

Großer Andrang am Freitag vor dem neuen Nachbarschaftstreff in der Bürgerstraße. © regios24 | Stefan Lohmann

Genutzt werden können die Räume und die Küche täglich von 9 bis 20 Uhr. Ist alles abgestimmt, würden die Ehrenamtlichen einen Schlüssel erhalten. Die Nutzung ist kostenlos.

Am 15. März wurde der neue Treff mit Snacks, Musik und kleinen Überraschungen eröffnet. Viele, die sich bislang vielleicht nur vom freundlichen Grüßen kannten, seien miteinander ins Gespräch gekommen. „Wir wünschen uns, dass der BBG-Nachbarschaftstreff ein Ort für alle Menschen im Sackringviertel ist, wo Gemeinschaft gelebt wird“, so Karin Stemmer.

