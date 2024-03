Braunschweig. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bringt 200 Millionen Euro Fördermittel für Sportstätten und Kultureinrichtungen auf den Weg.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages fördert den Ersatzneubau der Sporthalle des Wilhelm-Gymnasiums in Braunschweig mit knapp 3,7 Millionen Euro. Diese Entscheidung ist am Mittwoch gefallen. Das haben mehrere Bundestagsabgeordnete aus unserer Region übereinstimmend unserer Redaktion mitgeteilt. Die alte 1-fach-Halle an der Außenstelle des Gymnasiums in der Leonhardstraße ist seit langem zu klein für den Schul- und Vereinssport und soll durch eine 2-fach-Halle ersetzt werden. Die Stadt hatte sich im vergangenen Sommer für das Bundesprogramm beworben.

Insgesamt hat der Haushaltsausschuss demnach Fördermittel für Sportstätten und Kultureinrichtungen in Höhe von 200 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Aus dem ganzen Bundesgebiet sind 812 Förderanträge aus 676 Städten und Gemeinden eingereicht worden, schreibt Victor Perli, Abgeordneter der Linken aus Wolfenbüttel. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss und hat die Förderung dort unterstützt. Die Stadt Braunschweig hatte die Fördermittel beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt.

Parteiübergreifende Freude in Berlin über die Finanzspritze für Braunschweig

„Die aktuelle Wirtschaftskrise und die Kürzungspolitik der Ampel verschärfen die Finanzprobleme der Kommunen. Das zeigt auch die Vielzahl der Anträge“, so Perli. Er betont: „Es ist wichtig, dass es überall im Land eine gute Versorgung mit Schwimmbädern, Sportstätten, Jugend- und Kultureinrichtungen gibt. Diese Investitionen sind auch ein Konjunkturprogramm für das Handwerk und den Bau.“

Auch Carsten Müller, Bundestagsabgeordneter der CDU aus Braunschweig, hat die gute Nachricht gleich vermeldet. Er schreibt: „Mich freut es sehr, dass Bundesmittel in die Förderung des Ersatzneubaus der Sporthalle des Wilhelm-Gymnasiums bei uns in Braunschweig fließen! Dies ist ein starkes Signal für unsere Region.“ Die Investition werde dazu beitragen, dass „das bereits seit längerem bestehende Platzproblem gelöst werden kann. Die Schülerinnen und Schüler vor Ort werden durch den Neubau erheblich profitieren und können sich künftig wieder auf den Sportunterricht freuen, der dann nicht mehr im maroden und zu kleinen, sondern im modernen Umfeld stattfinden kann.“

Die Gesamtkosten der neuen Braunschweiger Sporthalle werden auf 8,2 Millionen Euro geschätzt

Der Bundestagsabgeordnete Helge Limburg von den Grünen, der seit neuestem den Wahlkreis der Stadt Braunschweig betreut, Der Neubau der Sporthalle schafft noch mehr Lebensqualität für Schülerinnen und Schüler und alle Sportlerinnen und Sportler in der Region, schreibt: „Nicht nur das Sportangebot der Schule, sondern auch das der Vereine kann damit langfristig abgesichert werden.“

Die neue 2-fach Sporthalle soll die alte, nicht normgerechte 1-fach Sporthalle ersetzen. Die alte Schulsporthalle muss dafür abgerissen werden. In dem Neubau soll außerdem ein Teil der Ganztagsinfrastruktur der Schule untergebracht werden. Die Gesamtkosten des Sporthallenersatzneubaus hatte die Stadt im vergangenen Sommer auf 8,2 Millionen Euro geschätzt.

